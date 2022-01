(Di domenica 23 gennaio 2022)O (ITALPRESS) – Il giusto pareggio senza reti di Sanracconta di una partita tirata e ad alta intensità, doventus si rendono protagoniste di prove attente, anche se poco propositive dal punto di vista offensivo. La sfida si chiude così a reti bianche. Un pareggio con il quale ilsi porta in seconda posizione a quota 49, al pari del Napoli, “scendendo” a 4 lunghezze dalla capolista Inter, che ha però una partita in meno. Lantus rimane invece quinta con 42 punti, a una lunghezza di ritardo dall’Atalanta, con i bergamaschi che hanno disputato una gara in meno. La prima opportunità è per gli ospiti e arriva al 12?, quando Cuadrado salta un uomo e si accentra sul sinistro calciando poi dal limite, ma la palla termina a lato. Gli uomini di Pioli rispondono ...

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «La partita contro l'Udinese ha fatto vedere che stiamo migliorando nella gestione, abbiamo atteso il mom… - LaNotifica : Niente gol e poche emozioni a San Siro, Milan-Juve 0-0 - vivereitalia : Niente gol e poche emozioni a San Siro, Milan-Juve 0-0 - messina_oggi : Niente gol e poche emozioni a San Siro, Milan-Juve 0-0MILANO (ITALPRESS) - Il giusto pareggio senza reti di San Sir… - PaTo61171 : @Open_gol Enrico Letta dovrebbe vergognarsi di pensar sempre a profili che da 35 anni vengono candidati senza alcun… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente gol

... che lo sostituisce, non combinadi più dello svedese. Leao si accende di rado e Rebic entra ... ma la sensazione è che persino Vlahovic faticherebbe a farin una squadra così prevedibile e ...Nella ripresa resiste il grande equilibrio e continuano a latitare le palle, con la Juve che al 59' reclama per un contrasto in area rossonera tra Messias e Morata: lo spagnolo va giu' dopo un ...Niente da fare per la Triestina, che ha perso al "Rocco" contro il Padova per 2 - 0. La squadra di Bucchi c'è e ce la mette tutta ma purtroppo non riesce a realizzare. A segnare è il Padova al 14', su ...MILANO (ITALPRESS) – Il giusto pareggio senza reti di San Siro racconta di una partita tirata e ad alta intensità, dove Milan e Juventus si rendono protagoniste di prove attente, anche se poco proposi ...