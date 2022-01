Napoli-Salernitana 4-1 e secondo posto in classifica per gli azzurri

Leggi su italiasera

(Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Importante vittoria delche al Maradona supera 4-1 laportandosi, in attesa di Milan-Juventus, alincon 49 punti. La squadra di Spalletti ottiene il 15esimo successo in campionato sbloccando la gara al 17? con Juan Jesus, al 33? il pareggio di Bonazzoli per gli amaranto, nel recupero glitornano avanti grazie ad un rigore realizzato da Mertens. Nella ripresa ilallunga con Reahmani in apertura, minuto 47, e con Insigne che su rigore cala il poker al 53?. Con questa rete Insigne raggiunge Diego Armando Maradona a quota 115 reti in maglia azzurra. Laera rimasta in 10 uomini al 51? per l’espulsione di Veseli. Inil...