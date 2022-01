LIVE Biathlon, Staffetta uomini Anterselva 2022 in DIRETTA: troppi errori per gli azzurri. Norvegia in fuga (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI Biathlon DALLE 15.15 13.02: Al km 20.8. Norvegia davanti, Francia a 57?, Germania a 1’07”, Russia a 1’22”, Canada a 1’25”, Ucraina e Austria a 1’53” 13.01: Disastro Giacomel che commette altri quattro errori, gira e sfuma la possibilità di lottare per le posizioni che contano 12.59: Un errore la Francia, due errori Germania, due errori Russia, due errori Austria 12.58: Ancora perfetto J. Boe al sesto poligono 12.57: Al km 19.7 Norvegia davanti, a 43? Germania, Francia, a 57? Russia, a 1’15” Ucraina e Canada, Austria, a 1’43” Italia 12.55: Al km 18.3 Norvegia davanti, a 35? Germania, Francia, a 52? ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MASS START FEMMINILE DIDALLE 15.15 13.02: Al km 20.8.davanti, Francia a 57?, Germania a 1’07”, Russia a 1’22”, Canada a 1’25”, Ucraina e Austria a 1’53” 13.01: Disastro Giacomel che commette altri quattro, gira e sfuma la possibilità di lottare per le posizioni che contano 12.59: Un errore la Francia, dueGermania, dueRussia, dueAustria 12.58: Ancora perfetto J. Boe al sesto poligono 12.57: Al km 19.7davanti, a 43? Germania, Francia, a 57? Russia, a 1’15” Ucraina e Canada, Austria, a 1’43” Italia 12.55: Al km 18.3davanti, a 35? Germania, Francia, a 52? ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Turnover per molte nazioni, l'Italia ha una chance da podio nella staffetta maschile: LIVE da Anterselva #biathlon @AleBerg… - neveitalia : Turnover per molte nazioni, l'Italia ha una chance da podio nella staffetta maschile: LIVE da Anterselva #biathlon… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta donne Anterselva 2022 in DIRETTA: azzurre quarte per un soffio! Trionfa la Norvegia - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta uomini Anterselva 2022 in DIRETTA: l’Italia prova ad arrampicarsi sul podio - #Biathlon… - infoitsport : LIVE Biathlon, Mass start maschile Anterselva 2022 in DIRETTA: vince Benedikt Doll davanti a Johannes Boe. Nono Hof… -