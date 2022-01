Keys e Pegula fanno i quarti a stelle e strisce (Di domenica 23 gennaio 2022) Madison Keys, 12 mesi orsono, gli Australian Open li guardava in televisione. Positiva al Covid - 19 cominciava così la sua annata peggiore, quella che l'avrebbe vista precipitare, dopo tante stagioni ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) Madison, 12 mesi orsono, gli Australian Open li guardava in televisione. Positiva al Covid - 19 cominciava così la sua annata peggiore, quella che l'avrebbe vista precipitare, dopo tante stagioni ...

Advertising

RSIsport : ?????? Le statunitensi Keys e Pegula hanno battuto le più quotate Badosa e Sakkari negli ottavi degli Australian Open… - teletext_ch_it : Tennis: Pegula e Keys avanti a sorpresa - sportface2016 : #AustralianOpen 2022: #Keys, #Krejcikova e #Pegula ai quarti di finale - andycmz_ : ???? Alex de Minaur vs Jannik Sinner ???? ???? Marin Cilic vs Felix Auger-Aliassime ???? ????Taylor Fritz vs Stefano Tsitsipa… - danielelozzi : RT @DropShotPlay: Con la vittoria di #Anisimova su #Osaka si chiude la parte alta del 3T tabellone femminile. Questi gli accoppiamenti in 4… -