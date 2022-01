Infortunio Benzema | Real Madrid in ansia per il suo centravanti

(Di domenica 23 gennaio 2022) Preoccupazione in casaper le condizioni di Karim, uscito perdopo circa un’ora di gioco contro l’Elche Brutte notizie per il, alle prese con l’di Karimche preoccupa in vista dei prossimi impegni. Ilfrancese è uscito dopo poco meno di un’ora di gioco per un problema muscolare al flessore della gamba sinistra. Match stregato quello di Liga contro l’Elche, che i Blancos sono riusciti a pareggiare sul 2-2 solo nei minuti finali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fantacalcio : Real Madrid, ansia Benzema: out per infortunio, le sue condizioni - Edorsi53 : Clamoroso al #Bernabeu: dopo sedici rigori realizzati con il #RMadrid, #Benzema ha sbagliato il diciassettesimo, co… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Benzema

Calcio News 24

Carlo Ancelotti e il Real Madrid sono in ansia per le condizioni di Karim. L'attaccante francese ha preso una botta alla coscia sinistra durante la sfida contro l'...e l'entità dell'... Coutois; Mendy, Fernandez, Militao, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius,, Asensio. ... in particolare quelli che ritornano dopo una lunga assenza per. Sono molto contento e ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Preoccupazione in casa Real Madrid per le condizioni di Karim Benzema, uscito per infortunio dopo circa un’ora di gioco contro l’Elche Brutte notizie pe ...Infortunio per Karim Benzema durante Real Madrid-Elche di Liga: problema alla coscia per il francese, si attendono gli esami ...