Formazioni ufficiali Spezia-Sampdoria | Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ledi, derby ligure valevole per la ventitreesima giornata della. I padroni di casa vivono un momento di forma brillante, evidenziato e certificato dai successi inai danni di Genoa e Milan; gli ospiti, invece, versano in acque tutt’altro che tranquille e hanno constatato tre sconfitte consecutive in campionato. Serve un segnale per i blucerchiati di Candreva e Quagliarella, i quali dovranno invertire la rotta per non venir risucchiati nella lotta salvezza. Discorso simile per lo, sebbene ciò che serve agli spezzini sia continuare sulla strada percorsa recentemente dagli uomini di Thiago Motta. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1? di gioco, scelti dagli ...