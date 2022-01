Firenze, Nardella non accetta l’ultimo no del sovrintendente all’archeologia Pessina e chiede udienza a Roma. Ma la città è divisa (Di domenica 23 gennaio 2022) Dario Nardella, sindaco e assessore alla cultura del comune di Firenze? “Sembra allo stremo delle forze. Ormai non può far nulla a Firenze senza che gli saltino alla giugulare un gruppetto di attaccabrighe che strumentalizzano la cultura per far polemica su tutto”. È quanto sostiene Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento di Firenze e ritenuto molto vicino al sindaco, in un’intervista di Artribune, testata di arte e cultura contemporanea. La città dei guelfi e ghibellini si divide così, in questo inizio di anno, in nardelliani e attaccabrighe e molte sono le spine nel fianco del sindaco che suona il violino. L’ultima, in ordine di tempo, è il no del soprintendente per l’archeologia e il paesaggio Andrea Pessina alla proroga della ruota panoramica allestita per un mese alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Dario, sindaco e assessore alla cultura del comune di? “Sembra allo stremo delle forze. Ormai non può far nulla asenza che gli saltino alla giugulare un gruppetto di attaccabrighe che strumentalizzano la cultura per far polemica su tutto”. È quanto sostiene Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento die ritenuto molto vicino al sindaco, in un’intervista di Artribune, testata di arte e cultura contemporanea. Ladei guelfi e ghibellini si divide così, in questo inizio di anno, in nardelliani e attaccabrighe e molte sono le spine nel fianco del sindaco che suona il violino. L’ultima, in ordine di tempo, è il no del soprintendente per l’archeologia e il paesaggio Andreaalla proroga della ruota panoramica allestita per un mese alla ...

