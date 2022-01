Dominik Paris: “Non sono soddisfatto: troppo un secondo”. Innerhofer: “Bella ma tosta” (Di domenica 23 gennaio 2022) Giornata deludente per gli italiani nella discesa di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Dominik Paris settimo a 1.27 dallo svizzero Beat Feuz, Christof Innerhofer nono a 1.43, Matteo Marsaglia 17mo a 2.15. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dagli azzurri attraverso i canali federali. Dominik Paris: “Non sono soddisfatto, mi è rimasto un distacco di più di un secondo che è troppo”. Sci alpino, Feuz ed Odermatt firmano la doppietta svizzera a Kitzbuehel. Settimo Paris Christof Innerhofer: “La gara è stata migliore rispetto a quella di due giorni fa, in cima ho fatto delle belle curve, nel piano ho perso un po’ di meno, infatti, anche il mio piazzamento è un po’ ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Giornata deludente per gli italiani nella discesa di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino.settimo a 1.27 dallo svizzero Beat Feuz, Christofnono a 1.43, Matteo Marsaglia 17mo a 2.15. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dagli azzurri attraverso i canali federali.: “Non, mi è rimasto un distacco di più di unche è”. Sci alpino, Feuz ed Odermatt firmano la doppietta svizzera a Kitzbuehel. SettimoChristof: “La gara è stata migliore rispetto a quella di due giorni fa, in cima ho fatto delle belle curve, nel piano ho perso un po’ di meno, infatti, anche il mio piazzamento è un po’ ...

Advertising

ItaliaTeam_it : ?? DOMME ?? Grande gara a Wengen, Dominik Paris è terzo nella discesa libera! #ItaliaTeam | @Fisiofficial - ItaliaTeam_it : Tempo di Kitzbuehel per Dominik Paris. Per il fuoriclasse della velocità sono quattro i successi ottenuti sulla Str… - RaiSport : #Sci Beat #Feuz vince la seconda discesa libera di #Kitzbuehel precedendo il connazionale Marco #Odermatt e Daniel… - darksa0irse : @alessiadaniele8 Non so, forse Fede Brignone o Dominik Paris - OA_Sport : Tutti in punta di sedia con Dominik Paris e Sofia Goggia. E non solo... -

Ultime Notizie dalla rete : Dominik Paris Kitzbuehel, Feuz vince la discesa libera. Odermatt sempre più leader di Coppa del Mondo Per l'Italia il migliore è stato Dominik Paris , settimo in 1'57''95 e lontano dalle prestazioni con le quali era riuscito a vincere, sempre sulla Streif, ben tre discese ed un SuperG. Nono ...

Sci Alpino: Cdm. Feuz vince 2discesa kitzbuehel Il migliore italiano è Dominik Paris settimo KITZBUEHEL (AUSTRIA) - Beat Feuz conquista la vittoria nella seconda discesa libera di Kitzbuehel, tappa valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. Lo ...

Dominik Paris: "Non sono soddisfatto: troppo un secondo". Innerhofer: "Bella ma tosta" OA Sport Dominik Paris: “Non sono soddisfatto: troppo un secondo”. Innerhofer: “Bella ma tosta” Giornata deludente per gli italiani nella discesa di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Dominik Paris settimo a 1.27 dallo svizzero Beat Feuz, Christof Innerhofer ...

Discesa2, a Kitzbuehel Paris è solo settimo KITZBÜHEL. Trionfo elvetico nella seconda discesa di Cdm sull'intero percorso della leggendaria Streif di Kitzbuehel. Ha vinto Beat Feuz in 1.56.58 - 34 anni e 16/o successo in carriera per un dei piu ...

Per l'Italia il migliore è stato, settimo in 1'57''95 e lontano dalle prestazioni con le quali era riuscito a vincere, sempre sulla Streif, ben tre discese ed un SuperG. Nono ...Il migliore italiano èsettimo KITZBUEHEL (AUSTRIA) - Beat Feuz conquista la vittoria nella seconda discesa libera di Kitzbuehel, tappa valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. Lo ...Giornata deludente per gli italiani nella discesa di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Dominik Paris settimo a 1.27 dallo svizzero Beat Feuz, Christof Innerhofer ...KITZBÜHEL. Trionfo elvetico nella seconda discesa di Cdm sull'intero percorso della leggendaria Streif di Kitzbuehel. Ha vinto Beat Feuz in 1.56.58 - 34 anni e 16/o successo in carriera per un dei piu ...