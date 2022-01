Covid e raccolta differenziata: cosa cambia per chi è positivo (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel Comune di Patrica, in provincia di Frosinone, sono state emanate nuove regole da seguire per lo smaltimento dei rifiuti per coloro che sono positivi al Covid-19. A darne l’annuncio è stato il Comune stesso annunciando uno stop alla raccolta differenziata per i cittadini contagiati o a rischio contagio. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio calano i positivi, in aumento i ricoveri. I dati aggiornati Le nuove regole Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, è interrotta la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti domestici, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, dovranno essere considerati indifferenziati quindi raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel Comune di Patrica, in provincia di Frosinone, sono state emanate nuove regole da seguire per lo smaltimento dei rifiuti per coloro che sono positivi al-19. A darne l’annuncio è stato il Comune stesso annunciando uno stop allaper i cittadini contagiati o a rischio contagio. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio calano i positivi, in aumento i ricoveri. I dati aggiornati Le nuove regole Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, è interrotta la. Tutti i rifiuti domestici, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, dovranno essere considerati indifferenziati quindi raccolti e conferiti insieme. Per ladovranno essere ...

