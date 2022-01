Corsi: «Settore giovanile nostro valore aggiunto. Salvezza? È lunga» (Di domenica 23 gennaio 2022) . Le parole del presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a DAZN prima di Empoli-Roma. MATCH – «Dobbiamo fare la partita, se la fanno troppo loro non c’è gara. Noi siamo inesperti, a volte c’è da curare la fiducia ed è più difficile perché abbiamo un bagaglio diverso dagli avversari. Speriamo di mostrarci all’altezza oggi». GIOVANI – «Noi siamo questi, l’Empoli va avanti attraverso il valore aggiunto che ci danno i ragazzi del Settore giovanile che è il nostro fiore all’occhiello. È la nostra storia, quando non arrivano giovani abbiamo dei problemi. Ma ora la preoccupazione maggiore è metterli a riparo di tutti i complimenti. Sono ragazzi e perdiamo un po’ di mentalità. Speriamo di pensare partita dopo partita, la strada per la Salvezza è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) . Le parole del presidente dell’Empoli Fabrizioha parlato a DAZN prima di Empoli-Roma. MATCH – «Dobbiamo fare la partita, se la fanno troppo loro non c’è gara. Noi siamo inesperti, a volte c’è da curare la fiducia ed è più difficile perché abbiamo un bagaglio diverso dagli avversari. Speriamo di mostrarci all’altezza oggi». GIOVANI – «Noi siamo questi, l’Empoli va avanti attraverso ilche ci danno i ragazzi delche è ilfiore all’occhiello. È la nostra storia, quando non arrivano giovani abbiamo dei problemi. Ma ora la preoccupazione maggiore è metterli a riparo di tutti i complimenti. Sono ragazzi e perdiamo un po’ di mentalità. Speriamo di pensare partita dopo partita, la strada per laè ...

