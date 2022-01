Clàssica Comunitat Valenciana 2022, Giovanni Lonardi: “Non mi aspettavo di andare così bene” (Di domenica 23 gennaio 2022) Un esordio migliore non poteva esserci. Prima gara stagionale, prima corsa con la nuova maglia e subito un trionfo per Giovanni Lonardi. Il giovane velocista della Eolo-Kometa si è andato a prendere una bellissima vittoria nella Clàssica Comunitat Valenciana 2022, battendo tutti in una volata concitata. Battuti il belga Amaury Capiot (Team Arkéa Samsic) ed il britannico Chris Lawless (TotalEnergies) sul traguardo di Valencia, con tante cadute che hanno distrutto il gruppo sul finale. Le sue parole riportate dal suo team: “Devo confessare che non mi aspettavo di andare così bene. È stata una gara piuttosto fredda, ha piovuto molto, alla fine siamo stati abbastanza fortunati ad evitare alcune cadute, i miei compagni di ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Un esordio migliore non poteva esserci. Prima gara stagionale, prima corsa con la nuova maglia e subito un trionfo per. Il giovane velocista della Eolo-Kometa si è andato a prendere una bellissima vittoria nella, battendo tutti in una volata concitata. Battuti il belga Amaury Capiot (Team Arkéa Samsic) ed il britannico Chris Lawless (TotalEnergies) sul traguardo di Valencia, con tante cadute che hanno distrutto il gruppo sul finale. Le sue parole riportate dal suo team: “Devo confessare che non midi. È stata una gara piuttosto fredda, ha piovuto molto, alla fine siamo stati abbastanza fortunati ad evitare alcune cadute, i miei compagni di ...

