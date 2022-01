C’è Posta Per Te: Pioggia Di Critiche Per Luigi e Carmen! (Di domenica 23 gennaio 2022) C’è Posta per te: una ragazza e il fidanzato hanno scritto a C’è Posta per te per incontrare il padre di lei e la sua compagna. La ragazza e il padre hanno smesso di avere un rapporto da circa tre anni e lei è disperata in quanto sente troppo la sua mancanza. Maria De Filippi le ha provate tutte pur di convincere l’uomo ad aprire la busta, ha persino lasciato lo studio per minuti e minuti. Ecco che cosa è successo e come è andata a finire. C’è Posta per te, 3^ puntata: Carmen vuole recuperare il rapporto con suo padre! In questa terza puntata di C’è Posta per te, Carmen, accompagnata dal suo fidanzato Valentino, ha scritto alla redazione perché vorrebbe recuperare il rapporto con suo padre Luigi. I due non si vedono e non si parlano da circa due anni, quasi tre. Carmen è abbastanza disperata perché ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 23 gennaio 2022) C’èper te: una ragazza e il fidanzato hanno scritto a C’èper te per incontrare il padre di lei e la sua compagna. La ragazza e il padre hanno smesso di avere un rapporto da circa tre anni e lei è disperata in quanto sente troppo la sua mancanza. Maria De Filippi le ha provate tutte pur di convincere l’uomo ad aprire la busta, ha persino lasciato lo studio per minuti e minuti. Ecco che cosa è successo e come è andata a finire. C’èper te, 3^ puntata: Carmen vuole recuperare il rapporto con suo padre! In questa terza puntata di C’èper te, Carmen, accompagnata dal suo fidanzato Valentino, ha scritto alla redazione perché vorrebbe recuperare il rapporto con suo padre. I due non si vedono e non si parlano da circa due anni, quasi tre. Carmen è abbastanza disperata perché ...

