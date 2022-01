Australian Open, Tiley: “Djokovic ama questo slam, nel 2023 ci sarà” (Di domenica 23 gennaio 2022) Il CEO di Tennis Australia nonché direttore degli Australian Open, Craig Tiley, è tornato a parlare alla Abc del caso Djokovic. Innanzitutto, ha smentito una possibile causa da parte del serbo: “Nole non ha intenzione di citare la federazione per danni. Al momento se ne continua a parlare, ma noi pensiamo solamente all’organizzazione dello slam“. Poi, Tiley ha detto la sua in merito ad un possibile ritorno a Melbourne del numero uno al mondo già nel 2023: “Credo che il prossimo anno ci sarà. E’ il miglior giocatore del pianeta e adora l’Australian Open“. Il tennista di Belgrado sarebbe bandito per tre anni, ma non sono da escludere novità. In tutto ciò, chi prova a cogliere la palla al balzo è Richard Krajicek, ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Il CEO di Tennis Australia nonché direttore degli, Craig, è tornato a parlare alla Abc del caso. Innanzitutto, ha smentito una possibile causa da parte del serbo: “Nole non ha intenzione di citare la federazione per danni. Al momento se ne continua a parlare, ma noi pensiamo solamente all’organizzazione dello“. Poi,ha detto la sua in merito ad un possibile ritorno a Melbourne del numero uno al mondo già nel: “Credo che il prossimo anno ci. E’ il miglior giocatore del pianeta e adora l’“. Il tennista di Belgrado sarebbe bandito per tre anni, ma non sono da escludere novità. In tutto ciò, chi prova a cogliere la palla al balzo è Richard Krajicek, ...

