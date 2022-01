Australian Open, terzo caso di positività al Covid-19 tra i giocatori: ecco di chi si tratta (Di domenica 23 gennaio 2022) Salgono a tre i casi di positività al Covid-19 accertati tra i giocatori agli Australian Open 2022. Dopo Bernard Tomic e Ugo Humbert, si è contagiata anche Alison Van Uytvanck. La tennista belga ha reso noto che il suo ultimo tampone, che le avrebbe consentito di lasciare Melbourne per tornare a casa, è risultato positivo. “Sono in isolamento e sto seguendo tutte le procedure. Ho lievi sintomi, ma non vedo l’ora di tornare più forte” ha rassicurato la numero 55 del ranking Wta. Una positività apparentemente innocua, ma che in realtà potrebbe avere delle ripercussioni sul tabellone di singolare. Van Uytvanck ha infatti preso parte al torneo di doppio insieme a Clara Tauson, che nella giornata di ieri è stata sconfitta in tre set da Danielle Collins. Quest’ultima è attesa dal match di ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Salgono a tre i casi dial-19 accertati tra iagli2022. Dopo Bernard Tomic e Ugo Humbert, si è contagiata anche Alison Van Uytvanck. La tennista belga ha reso noto che il suo ultimo tampone, che le avrebbe consentito di lasciare Melbourne per tornare a casa, è risultato positivo. “Sono in isolamento e sto seguendo tutte le procedure. Ho lievi sintomi, ma non vedo l’ora di tornare più forte” ha rassicurato la numero 55 del ranking Wta. Unaapparentemente innocua, ma che in realtà potrebbe avere delle ripercussioni sul tabellone di singolare. Van Uytvanck ha infatti preso parte al torneo di doppio insieme a Clara Tauson, che nella giornata di ieri è stata sconfitta in tre set da Danielle Collins. Quest’ultima è attesa dal match di ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Krejcikova travolge Azarenka, Keys e Pegula promosse Madison Keys è a prima giocatrice e tagliare il traguardo dei quarti di finale all'Open d'Australia 2022. La statunitense si è qualificata lasciando appena quattro game (6 - 3 6 - 1) alla spagnola Paula Badosa, numero 8 del tabellone. La Keys ha perso solo 5 punti al servizio nel ...

Shapovalov alla prova Nadal: che sfida nei quarti Nella corsa al titolo per l'Australian Open 2021 c'è anche Rafa Nadal. La vittoria su Adrian Mannarino è una candidatura chiara. Il maiorchino punta deciso ad arrivare a 21 Slam prima di Djokovic, e ad eguagliarlo vincendo ...

Australian Open, Tiley (direttore torneo): "Djokovic non farà causa a Tennis Australia e tornerà nel 2023" Eurosport IT Australian Open, tabù Slam per Zverev: Shapovalov passa in tre set, ora Nadal Clamorosa sorpresa all’Australian Open, che saluta uno dei principali favoriti. Alexander Zverev cade fragorosamente agli ottavi di finale per mano di un Denis Shapovalov che appare ormai maturo per ...

Australian Open Junior 2022: Pedone al secondo turno, out Minighini e Urgesi Australian Open Junior 2022: la palermitana Giorgia Pedone al secondo turno, out Minighini e Urgesi. Eliminati anche Buldorini, Ferrara, Valente e Gandolfi.

