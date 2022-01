Australian Open Junior 2022: Pedone al secondo turno, out Minighini e Urgesi (Di domenica 23 gennaio 2022) Ha preso il via in quel di Melbourne l’Australian Open Junior 2022, che ha visto ai nastri di partenza diversi giovani italiani. Purtroppo, solamente uno ha superato il turno. Anzi, per la precisione si tratta di ‘una’, ovvero Giorgia Pedone, 17enne palermitana, che ha sconfitto per 6-2 6-3 la qualificata Mushika. Al secondo turno sfiderà la statunitense Hovde, tredicesima testa di serie. Eliminata invece Federica Urgesi, che dopo aver brillantemente superato le qualificazioni si è arresa dopo due ore e 15 minuti di gioco alla keniota Okutoyi. 4-6 7-6 3-6 il punteggio dell’incontro. Out anche Denise Valente, sconfitta in due set tirati dalla forte Shnaider, seconda forza del seeding, e Virginia Ferrara, battuta da un’altra russa, ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Ha preso il via in quel di Melbourne l’, che ha visto ai nastri di partenza diversi giovani italiani. Purtroppo, solamente uno ha superato il. Anzi, per la precisione si tratta di ‘una’, ovvero Giorgia, 17enne palermitana, che ha sconfitto per 6-2 6-3 la qualificata Mushika. Alsfiderà la statunitense Hovde, tredicesima testa di serie. Eliminata invece Federica, che dopo aver brillantemente superato le qualificazioni si è arresa dopo due ore e 15 minuti di gioco alla keniota Okutoyi. 4-6 7-6 3-6 il punteggio dell’incontro. Out anche Denise Valente, sconfitta in due set tirati dalla forte Shnaider, seconda forza del seeding, e Virginia Ferrara, battuta da un’altra russa, ...

Advertising

Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - ItaliaTeam_it : ALÉ JANNIK! ?? Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open, il giapponese Taro Daniel superato in quattro set!… - donatolosacco : RT @Eurosport_IT: Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen | #Be… - SpinaFan : E se Nadal vincesse gli Australian Open? -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Shapovalov alla prova Nadal: che sfida nei quarti Nella corsa al titolo per l'Australian Open 2021 c'è anche Rafa Nadal. La vittoria su Adrian Mannarino è una candidatura chiara. Il maiorchino punta deciso ad arrivare a 21 Slam prima di Djokovic, e ad eguagliarlo vincendo ...

Nadal vola ai quarti, Zverev eliminato da Shapovalov Continua la marcia trionfale di Rafael Nadal che irrompe nei quarti di finale superando per 7 - 6 6 - 2 6 - 2 il mancino francese Adrian Mannarino. A decidere la sfida è stato l'epico tie break del ...

Australian Open, Tiley (direttore torneo): "Djokovic non farà causa a Tennis Australia e tornerà nel 2023" Eurosport IT Australian Open, un tie-break pazzesco e poi il dominio: Nadal doma Mannarino e torna ai quarti Dopo una complicatissima fase finale del primo set, il maiorchino prende il largo. 14° quarto di finale in carriera a Melbourne ...

Australian Open: Fabio Fognini e Simone Bolelli la combinano grossa Buone notizie giungono dall'Australian Open, in particolare dal tabellone maschile del doppio. La coppia Fognini -Bolelli è riuscita a conquistare il pass per i quarti di finale, portandosi a casa il ...

Nella corsa al titolo per l'2021 c'è anche Rafa Nadal. La vittoria su Adrian Mannarino è una candidatura chiara. Il maiorchino punta deciso ad arrivare a 21 Slam prima di Djokovic, e ad eguagliarlo vincendo ...Continua la marcia trionfale di Rafael Nadal che irrompe nei quarti di finale superando per 7 - 6 6 - 2 6 - 2 il mancino francese Adrian Mannarino. A decidere la sfida è stato l'epico tie break del ...Dopo una complicatissima fase finale del primo set, il maiorchino prende il largo. 14° quarto di finale in carriera a Melbourne ...Buone notizie giungono dall'Australian Open, in particolare dal tabellone maschile del doppio. La coppia Fognini -Bolelli è riuscita a conquistare il pass per i quarti di finale, portandosi a casa il ...