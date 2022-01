Australian Open 2022: Nadal rischia per un set, ma batte Mannarino e vola ai quarti (Di domenica 23 gennaio 2022) Rafael Nadal ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open 2022, superando Adrian Mannarino mediante il risultato finale di 7-6(14), 6-2, 6-2. Incontro ostico per l’atleta iberico, nettamente favorito alla vigilia, considerando l’onda d’urto offensiva meravigliosamente espressa dall’opponente. Mannarino, maestro a variare molto il suo tennis e non concedere punti di riferimento, ha messo a dura prova la resistenza di Nadal durante il primo parziale; set terminato dopo un quasi interminabile tie-break, proprio a causa di un’ingenuità evitabile del transalpino a campo aperto. Dopo aver reso da big server e collezionato vincenti con il dritto mancino come fossero figurine, Mannarino si è inaspettatamente sciolto come ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Rafaelha ottenuto l’accesso aidi finale degli, superando Adrianmediante il risultato finale di 7-6(14), 6-2, 6-2. Incontro ostico per l’atleta iberico, nettamente favorito alla vigilia, considerando l’onda d’urto offensiva meravigliosamente espressa dall’opponente., maestro a variare molto il suo tennis e non concedere punti di riferimento, ha messo a dura prova la resistenza didurante il primo parziale; set terminato dopo un quasi interminabile tie-break, proprio a causa di un’ingenuità evitabile del transalpino a campo aperto. Dopo aver reso da big server e collezionato vincenti con il dritto mancino come fossero figurine,si è inaspettatamente sciolto come ...

Advertising

Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - ItaliaTeam_it : BERRETTINI! ?? Che partita contro Carlos Alcaraz, Matteo batte lo spagnolo al quinto set e approda agli ottavi degl… - Eurosport_IT : Sorprese ne abbiamo nel torneo femminile??? #AusOpen | #EurosportTENNIS - sportface2016 : #AustralianOpen 2022: #Nadal rischia per un set, ma batte #Mannarino e vola ai quarti -