Al via all’Haute Couture Tutto sulle sfilate primavera estate 2022

(Di domenica 23 gennaio 2022) È tempo di Haute. Lealta modariempiono il calendario di Parigi nonostante l’ennesima ondata di pandemia. Pochi assenti, qualche show doppio, per evitare assembramenti. Un sogno condiviso online, con letrasmesse in diretta sui siti delle maison o sulla piattaforma della The Fédération de la Hauteet de la Mode. Il finale della sfilata Hauteautunno inverno 2021&22 a Venezia. Alle 10.00 di lunedì 24 apre Schiaparelli. La maison ha ritrovato la linfa surrealista della fondatrice Elsa sotto la direzione creativa di Daniel Roseberry e incarna magnificamente l’essenza dell’alta moda, dove la creatività tradotta in savoire faire prevalelogiche di mercato. Qui ...