Vertice di Centrodestra, Berlusconi rinuncia alla candidatura al Quirinale: "Faremo proposta all'altezza" (Di sabato 22 gennaio 2022) Silvio Berlusconi rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese, alla candidatura per il Quirinale. E' quanto si apprende dal Vertice del Centrodestra. Faremo proposta condivisa del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 gennaio 2022) Silvio, in nome della ricerca dell'unità del Paese,per il. E' quanto si apprende daldelcondivisa del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal v… - Agenzia_Ansa : Atteso oggi il vertice del centrodestra in vista del primo voto per scegliere il nuovo presidente della Repubblica,… - StefanoFeltri : ??????Il vertice del centrodestra decide sul candidato al Quirinale: Berlusconi si ritira - vittorriuzz_ : RT @alepontecorvo: Il testo integrale della nota di #Berlusconi al vertice di centrodestra per il #Quirinale2022. Può essere contestato su… - livelifeVale : RT @alepontecorvo: Il testo integrale della nota di #Berlusconi al vertice di centrodestra per il #Quirinale2022. Può essere contestato su… -