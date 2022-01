Traffico Roma del 22-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 gennaio 2022) Luceverdedi trovati di nuovo dalla redazione nessuna novità rispetto alla precedente collegamento ilsi mantiene scorrevole sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo alle porte diSystem sull’Aurelia per un incidente all’altezza di Malagrotta verso Civitavecchia le code partono dal raccordo è possibile la chiusura temporanea della strada in città possibili disagi per una manifestazione fino alle 14 in Piazza dei Santi Apostoli altra manifestazione dalle 15 alle 18 in Piazza di Porta San Giovanni fino alle 12 invece divieto di transito sulla panoramica per lavori di pulitura tra via Trionfale Piazzale Clodio mentre per consentire alcuni lavori di pavimentazione in Viale Trastevere sino al 28 gennaio il tram della linea 8 e sostituito da bus navetta fino a domenica 23 ...