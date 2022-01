Serie C 2021/2022: doppia vittoria di Reggiana e Modena contro Pistoiese e Fermana (Di sabato 22 gennaio 2022) Sfida a distanza che continua tra Reggiana e Modena, con entrambe le teste di Serie che vincono e proseguono la corsa alla Serie B. Match interessante ed emozionante quello tra Reggiana e Pistoiese che si chiude con una vittoria casalinga per 3-1. Quattro gol, diverse emozioni e un match che, nonostante la differenza in classifica, rimane molto combattuto. Reggiana che tiene il primo posto, a pari punti con il Modena che contestualmente vince contro la Fermana. Pistoiese ancora in 18 esima posizione, in piena zona retrocessione. Anche il match tra Modena e Fermana è molto combattuto, e qui la differenza è tutta nei minuti di recupero: 2-0. Zero punti ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Sfida a distanza che continua tra, con entrambe le teste diche vincono e proseguono la corsa allaB. Match interessante ed emozionante quello trache si chiude con unacasalinga per 3-1. Quattro gol, diverse emozioni e un match che, nonostante la differenza in classifica, rimane molto combattuto.che tiene il primo posto, a pari punti con ilche contestualmente vincelaancora in 18 esima posizione, in piena zona retrocessione. Anche il match traè molto combattuto, e qui la differenza è tutta nei minuti di recupero: 2-0. Zero punti ...

Advertising

ascolicalciofc : ?? Campionato Serie BKT 2021/22 20^ giornata ? Cosenza - Ascoli | #COSASC ?? Sabato 22 Gennaio 2022 ? Ore 14:00 ?? St… - Eurosport_IT : Ciao Gianni ?? #DiMarzio | #22Gennaio - OptaPaolo : 39 - L’Inter non è andata a segno in una gara di Serie A per la prima volta da gennaio 2021 (0-0 contro l’Udinese),… - CalcioOggi : SPAL - Pisa: 0-0 Serie B 2021/2022. Risultato finale e commento alla partita - Virgilio Sport - sportli26181512 : Alessandria-Benevento 2-0: video, gol e highlights: Successo dell'Alessandria, che ferma la corsa del Benevento ver… -