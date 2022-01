Serie A, Inter-Venezia 2-1: lagunari ko all’ultimo respiro, decide Dzeko (Di sabato 22 gennaio 2022) L’Inter riesce con non poche difficoltà a superare la matricola Venezia in una partita dai ritmi incessanti. I lagunari di Paolo Zanetti, nonostante le assenze, sono riusciti in una autentica impresa: passare in avanti al Meazza. Una rarità se si vede il trascorso recente e passato dei nerazzurri che in casa nel fortino del loro stadio raramente concedono spazi. Eppure il Venezia si è imposto sin da subito, Henry ha sbloccato il tabellino dopo nemmeno un quarto d’ora. La rete del pareggio, con non poche polemiche a causa dello scontro Dzeko-Modolo in cui il Veneziano si lamentato di un colpo allo zigomo. Nel secondo tempo l’Inter torna progressivamente ad impossessarsi del gioco fino a trovare la seconda rete all’ultimo respiro, con un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022) L’riesce con non poche difficoltà a superare la matricolain una partita dai ritmi incessanti. Idi Paolo Zanetti, nonostante le assenze, sono riusciti in una autentica impresa: passare in avanti al Meazza. Una rarità se si vede il trascorso recente e passato dei nerazzurri che in casa nel fortino del loro stadio raramente concedono spazi. Eppure ilsi è imposto sin da subito, Henry ha sbloccato il tabellino dopo nemmeno un quarto d’ora. La rete del pareggio, con non poche polemiche a causa dello scontro-Modolo in cui ilno si lamentato di un colpo allo zigomo. Nel secondo tempo l’torna progressivamente ad impossessarsi del gioco fino a trovare la seconda rete, con un ...

