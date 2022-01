(Di sabato 22 gennaio 2022) E’ rimasto ferito gravemente, ilquesta mattina in via Aurelia, all’altezza di Malagrotta, a poca distanza dal Grande Raccordo Anulare. L’uomo infatti è stato trasportato tramite eliambulanza inal pronto soccorso dell’ospedale Gemelli. L’incidente è avvenuto nella mattina di oggi, 22 gennaio, in via Aurelia al km 15,100, direzione fuori, poco dopo le ore 9:00. Ilsi trovava a bordo di una una bici da corsa quando è statoda un’auto condotta da un uomo di 58 anni che si è subito fermato e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza ma, vista la gravità delle condizioni dell’uomo, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasferito il ...

CorriereCitta : Roma. Ciclista investito sull’Aurelia: 71enne in codice rosso - occhio_notizie : Paura a Roma questa mattina: un ciclista è stato investito - CorriereCitta : Paura a Roma, investito ciclista sull’Aurelia: strada chiusa e traffico deviato - agnellodebole : @romatoday si tratterebbe somunque solo di dipingere una striscia a terra oppure di dimezzare i marciapiedi. le… - FedericoCarosik : RT @GRAB_Roma: A #Roma siamo partiti per primi … a #Madrid sono già arrivati -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ciclista

Sul posto la Polizia Locale diCapitale. Investimentosull'Aurelia: cosa è successo Dalle prime informazioni disponibili ilsi trovava sulla corsia di marcia lenta in direzione ......SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI UNE UN ...INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO SANTA CORNELIA FINO ALLO SVINCOLO FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO A...E’ rimasto ferito gravemente, il ciclista investito questa mattina in via Aurelia, all’altezza di Malagrotta, a poca distanza dal Grande Raccordo Anulare. L’uomo infatti è stato trasportato tramite el ...Paura a Roma questa mattina a causa di un incidente stradale sulla Via Aurelia all’altezza di Malagrotta: un ciclista è stato investito ...