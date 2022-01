Quirinale | Verini Pd | ' ora si lavori insieme | non c' è un diritto di prelazione'

(Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Era tempo che si sgomberasse il campo da questa candidatura divisiva e di parte, e quindi improponibile. Adesso è il momento lavorare, perchè non c'è undiin questo Parlamento, per un profilo di altissima valenza morale, istituzionale e internazionale. Questo chiede il Paese, questa è la risposta che bisogna darealla garanzia di stabilità e continuità dell'azione di governo". Lo ha detto Walter, del Pd, al Tg1 dopo la rinuncia alla candidatura aldi Silvio Berlusconi.

Per Francesco Scoma "è troppo presto per fare un nome per il Quirinale". Jacopo Morrone "aspetta ... Anche Walter Verini, attende e conta nel 'simul stabunt simul cadent': o si starà insieme o si cadrà ...
Roma, 22 gen (Adnkronos) – "Era tempo che si sgomberasse il campo da questa candidatura divisiva e di parte, e quindi improponibile. Adesso è il momento lavorare insieme, perchè non c'è un diritto di ..."Si sgomberi il campo da personalità divisive, serve un nome condiviso e di alto profilo per garantire poi stabilità del Paese" Così Walter Verini del Partito democratico in una dichiarazione.