Quirinale | Sgarbi | “Casellati sarebbe perfetta”

(Adnkronos) – "Una donna perfetta per questa situazione sarebbe la Casellati, il presidente del Senato, perché incarna tre condizioni favorevoli: è donna, appunto, ricopre un ruolo istituzionale ed è di Forza Italia. Peraltro, raccoglierebbe molti voti anche fra gli ex Cinque Stelle". Così Vittorio Sgarbi in un'intervista al quotidiano online ildenaro.it sulla corsa al Colle. "In questo caso si aprirebbe una partita da giocarsi nel solo campo del centrodestra. Anche se Italia Viva di Renzi potrebbe inserirsi nella corsa alla Presidenza del Senato, in caso di Casellati al Quirinale, appoggiandone la candidatura al Colle", dice. "Un Mattarella bis sarebbe l'ipotesi che predilige Silvio Berlusconi, anche se mi sembra di capire che sia un'opzione non praticabile, al di ...

