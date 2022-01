Quirinale, Salvini: “Stiamo lavorando per una soluzione positiva e rapida. I numeri dicono che per la prima volta dopo 30 anni tocca a noi” (Di sabato 22 gennaio 2022) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto al Forum del pensiero identitario europeo dove, tra gli altri temi, ha parlato di Quirinale. Lunedì infatti iniziano le operazioni di voto per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Sono quindi ore di incontri e di accordi tra forze politiche. Il leader leghista ha ribadito la centralità del centrodestra: “Sono ore di ragionamenti sul Quirinale, Stiamo lavorando per una soluzione positiva, rapida, efficace. Per la prima volta da 30 anni i numeri, che dipendono dal voto dei cittadini, dicono che il centrodestra è maggioranza. Abbiamo quindi l’onore e l’onere di fare delle proposte, senza che dall’altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Il leader della Lega, Matteo, è intervenuto al Forum del pensiero identitario europeo dove, tra gli altri temi, ha parlato di. Lunedì infatti iniziano le operazioni di voto per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Sono quindi ore di incontri e di accordi tra forze politiche. Il leader leghista ha ribadito la centralità del centrodestra: “Sono ore di ragionamenti sulper una, efficace. Per lada 30, che dipendono dal voto dei cittadini,che il centrodestra è maggioranza. Abbiamo quindi l’onore e l’onere di fare delle proposte, senza che dall’altra ...

Advertising

borghi_claudio : Eh sì... Quirinale, Fraccaro: 'Clima velenoso, non voterò Draghi' - Politica - ANSA - Agenzia_Ansa : Oggi c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei… - fattoquotidiano : Quirinale, Berlusconi si nasconde e il vertice del centrodestra salta di nuovo. Meloni e Salvini costretti a “parla… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Quirinale, Salvini: “Stiamo lavorando per una soluzione positiva e rapida. I numeri dicono che per la prima volta dopo… - fattoquotidiano : Quirinale, Salvini: “Stiamo lavorando per una soluzione positiva e rapida. I numeri dicono che per la prima volta d… -