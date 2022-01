Nadal-Mannarino in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di sabato 22 gennaio 2022) Rafael Nadal dovrà vedersela con Adrian Mannarino nel contesto degli ottavi di finale degli Australian Open 2022, Slam sul cemento outdoor aussie. Dopo aver superato agevolmente Marcos Giron e Yannick Hanfmann, lo spagnolo ha lievemente sofferto contro Karen Khachanov, riuscendo però a far suo il match dopo 4 set intensi; l’unica incognita per quanto concerne l’iberico corrisponde alla tenuta fisica nel lungo periodo. Mannarino, dal canto suo, ha sorpreso clamorosamente Aslan Karatsev, facendo leva sull’astuzia che caratterizza il suo tennis mancino e sull’esperienza per quanto concerne le superfici veloci. Avversario ‘velenoso’ per Nadal, il quale però è indubbiamente favorito dai pronostici della vigilia; Mannarino, in ogni caso, darà tutto se ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Rafaeldovrà vedersela con Adriannel contesto degli ottavi di finale degli, Slam sul cemento outdoor aussie. Dopo aver superato agevolmente Marcos Giron e Yannick Hanfmann, lo spagnolo ha lievemente sofferto contro Karen Khachanov, riuscendo però a far suo il match dopo 4 set intensi; l’unica incognita per quanto concerne l’iberico corrisponde alla tenuta fisica nel lungo periodo., dal canto suo, ha sorpreso clamorosamente Aslan Karatsev, facendo leva sull’astuzia che caratterizza il suo tennis mancino e sull’esperienza per quanto concerne le superfici veloci. Avversario ‘velenoso’ per, il quale però è indubbiamente favorito dai pronostici della vigilia;, in ogni caso, darà tutto se ...

