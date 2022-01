Massimo Ranieri, l’annuncio choc a pochi giorni da Sanremo: “Un figlio a 71 anni” (Di sabato 22 gennaio 2022) Massimo Ranieri, in un'intervista rilasciata al Messaggero, ha parlato del suo desiderio di diventare padre per la seconda volta. Il cantante, che presto vedremo al Festival di Sanremo 2022 con la canzone Lettera al di là del mare, ha già una figlia Cristiana, ma con lei inizialmente non è stato un padre presente. L'ha riconosciuta, infatti, quando la donna aveva già 24 anni. Oggi, sente che gli manca quel tassello. Vorrebbe vivere a pieno tutte le sfaccettature della paternità: "Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande sincerità, spero tanto di riuscirci". Massimo Ranieri spera di diventare padre molto presto Massimo Ranieri ha spiegato che quello di avere un figlio, è un sogno che ... Leggi su howtodofor (Di sabato 22 gennaio 2022), in un'intervista rilasciata al Messaggero, ha parlato del suo desiderio di diventare padre per la seconda volta. Il cantante, che presto vedremo al Festival di2022 con la canzone Lettera al di là del mare, ha già una figlia Cristiana, ma con lei inizialmente non è stato un padre presente. L'ha riconosciuta, infatti, quando la donna aveva già 24. Oggi, sente che gli manca quel tassello. Vorrebbe vivere a pieno tutte le sfaccettature della paternità: "Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande sincerità, spero tanto di riuscirci".spera di diventare padre molto prestoha spiegato che quello di avere un, è un sogno che ...

