La Lazio pareggia 0-0 contro mezza Atalanta (Di domenica 23 gennaio 2022) – L’Atalanta, colpita da Covid e infortuni, s’è presentata all’Olimpico con la metà dei titolari, accompagnati da giovani di belle speranze e qualche certezza. Sembrava un’occasione facile per la Lazio, facevano comodo tre punti presi a una rivale nella corsa verso l’Europa. E invece no. L’Atalanta è sempre l’Atalanta, bestia nera della Lazio da quando esiste il gioco del calcio. La Lazio ha dominato il gioco in tutto il primo tempo, con i bergamaschi asserragliati in difesa, pronti a proteggere con tutti i mezzi, buoni e cattivi, il portiere Musso (in lingua veneta, il musso è l’asino), che per la verità non ha mai corso un serio pericolo. Anzi, non ha mai dovuto impegnarsi a parare un tiro. Il guaio è che, nonostante i tentativi di Immobile di infilarsi in area di rigore, i passaggi ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 gennaio 2022) – L’, colpita da Covid e infortuni, s’è presentata all’Olimpico con la metà dei titolari, accompagnati da giovani di belle speranze e qualche certezza. Sembrava un’occasione facile per la, facevano comodo tre punti presi a una rivale nella corsa verso l’Europa. E invece no. L’è sempre l’, bestia nera dellada quando esiste il gioco del calcio. Laha dominato il gioco in tutto il primo tempo, con i bergamaschi asserragliati in difesa, pronti a proteggere con tutti i mezzi, buoni e cattivi, il portiere Musso (in lingua veneta, il musso è l’asino), che per la verità non ha mai corso un serio pericolo. Anzi, non ha mai dovuto impegnarsi a parare un tiro. Il guaio è che, nonostante i tentativi di Immobile di infilarsi in area di rigore, i passaggi ...

