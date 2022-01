Advertising

toro51071 : Ispezione nell'ospedale di Pregliasco: ecco cosa sta succedendo - TibetNews11 : Gli organi disciplinari di ispezione e supervisione a tutti i livelli nella Regione Autonoma del #Tibet hanno dato… - DReqvenge2020 : RT @Canone_Inverso_: La Corte Suprema della Pennsylvania blocca l'ispezione della macchina elettorale nell'audit elettorale del GOP - Canone_Inverso_ : La Corte Suprema della Pennsylvania blocca l'ispezione della macchina elettorale nell'audit elettorale del GOP -

Ultime Notizie dalla rete : Ispezione nell

il Giornale

esplosa la polemica attorno all'ospedale Galeazzi di Milano, che avrebbe rinviato gli interventi dei soggetti non vaccinati e, quindi, sprovvisti di super Green pass. L'accusa per l'ospedale ...All'l'ospedale dovrà produrre una relazione su quanto accaduto. LE GIUSTIFICAZIONI DI ...'occasione ha sottolineato che nella sua struttura vengono rinviati gli interventi non urgenti per ...Con 214.099 tamponi effettuati è di 31.164 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 14,5% (ieri 16,1%). Diminuiscono i ricoverati in terapia inte ...La Regione Lombardia ha inviato i suoi ispettori all'ospedale Galeazzi di Milano per far luce sulla polemica che ha coinvolto Fabrizio Pregliasco ...