Inter-Venezia | Bertolini vice Zanetti | “Settimana difficile ma volevamo giocare”

"Abbiamo voluto giocare questa partita da subito, nonostante una grande perdita come quella del mister. I primi giorni della Settimana sono stati complicati ma i ragazzi sono stati capaci di isolarsi, hanno capito che ci voleva orgoglio". Queste le parole di Alberto Bertolini, vice allenatore del Venezia, dopo la sconfitta all'ultimo respiro contro la capolista Inter. "È stata una Settimana difficile, avremmo meritato un punticino. Abbiamo messo in campo la voglia di soffrire e lavorare insieme: peccato, ci siamo arrivati vicini – spiega ai microfoni di Dazn – Zanetti ci ha detto di essere orgogliosi, di guardare avanti: questa è una base per costruire la salvezza".

