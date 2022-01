Inter-Venezia 2-1: Dzeko salva i nerazzurri nel finale (Di sabato 22 gennaio 2022) Finisce 2-1 Inter–Venezia, con i nerazzurri che agguantano in zona Cesarini i tre punti e consolidano il primato in classifica. L’iniziale vantaggio degli ospiti, siglato da Henry al 19?, viene ribaltato dai gol di Barella al 40? e di Dzeko al 90?. L’Inter resta quindi prima, con il Milan, impegnato domani contro la Juventus, distante momentaneamente cinque punti. Per i nerazzurri è il nono successo nelle ultime dieci gare in campionato, testimoniate dai 53 punti accumulati sinora. Il Venezia va vicinissimo a ottenere un punto fondamentale in chiave salvezza, ma resta fermo a 18 punti e a sole due lunghezze dal Cagliari terzultimo. Di nuovo una sconfitta per la squadra di Zanetti, dopo il pareggio rimediato nell’ultima uscita contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Finisce 2-1, con iche agguantano in zona Cesarini i tre punti e consolidano il primato in classifica. L’iniziale vantaggio degli ospiti, siglato da Henry al 19?, viene ribaltato dai gol di Barella al 40? e dial 90?. L’resta quindi prima, con il Milan, impegnato domani contro la Juventus, distante momentaneamente cinque punti. Per iè il nono successo nelle ultime dieci gare in campionato, testimoniate dai 53 punti accumulati sinora. Ilva vicinissimo a ottenere un punto fondamentale in chiave salvezza, ma resta fermo a 18 punti e a sole due lunghezze dal Cagliari terzultimo. Di nuovo una sconfitta per la squadra di Zanetti, dopo il pareggio rimediato nell’ultima uscita contro ...

