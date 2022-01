Inter | il colpo in arrivo già a gennaio | ma prima serve vendere

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il calciomercato dell’potrebbe subire una svolta proprio nel rush finale; come riporta Tuttosport, la dirigenzaista sarebbe pronta a sferrare l’affondo decisivo per Davide Frattesi già in questi giorni. Un’idea condivisa nello staff dirigenziale con Ausilio, da tempo sulle tracce del centrocampista del Sassuolo. Davide Frattesi SassuoloAl tempo stesso sono necessarie delle partenze: per Vecino, ci sarebbe l’essamento della Sampdoria, la quale non molla neanche Sensi. VINCENZO BONIELLO

... la dirigenza del Milan ha subito piazzato unproveniente dalla Serbia, esattamente da una vecchia conoscenza che proprio a Milano ha fatto la storia, anche se coi colori dell'. Milan, è ...CAICEDO - Dopo l'infortunio di Correa , che rimarrà fermo per circa un mese, l'potrebbe intervenire sul mercato con unlow cost. Secondo ' La Gazzetta dello Sport ', i nerazzurri starebbero pensando a Felipe Caicedo ., IDEA CAICEDO IN PRESTITO PER SOSTITUIRE ...Marotta è al lavoro per potenziare l’Inter in vista di giugno. Tuttavia, è anche possibile che il Direttore Generale dell’Inter tenti un colpo last minute. I problemi fisici di Correa e i dubbi sul de ...Calciomercato Inter, Marotta guarda al futuro: l'Ad nerazzurra pianifica il primo colpo in entrata della sessione estiva ...