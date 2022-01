GTA: The Trilogy, svelata la data d’uscita della versione fisica per Nintendo Switch (Di sabato 22 gennaio 2022) GTA: The Trilogy è disponibile su tutte le console in entrambe le versioni, mancava solo la versione fisica per Switch di cui ora abbiamo la data d’uscita Finalmente la data d’uscita dell’edizione fisica di GTA: The Trilogy per Nintendo Switch è stata confermata definitivamente. Il gioco doveva originariamente uscire fisicamente su Nintendo Switch il 7 dicembre ma Rockstar ha deciso di rimandare il rilascio, dopo le varie problematiche con la versione digitale. Il titolo, fin dal lancio in versione digitale aveva grossi problemi di prestazioni su tutte le console, in particolar modo su ... Leggi su tuttotek (Di sabato 22 gennaio 2022) GTA: Theè disponibile su tutte le console in entrambe le versioni, mancava solo laperdi cui ora abbiamo laFinalmente ladell’edizionedi GTA: Theperè stata confermata definitivamente. Il gioco doveva originariamente usciremente suil 7 dicembre ma Rockstar ha deciso di rimandare il rilascio, dopo le varie problematiche con ladigitale. Il titolo, fin dal lancio indigitale aveva grossi problemi di prestazioni su tutte le console, in particolar modo su ...

