Gasperini non si accontenta: “Potevamo fare di più” (Di domenica 23 gennaio 2022) L’Atalanta torna da Roma, dopo tutti i problemi legati al Covid e agli infortuni, con un pareggio che sa di vittoria. A fine gara, Gian Piero Gasperini si è ritenuto soddisfatto del match e, nonostante i numerosi assenti, aspirava a qualcosa di più grande: “Potevamo fare di più ma per me è difficile non essere contento. Tanti giocatori erano fuori ruolo, peccato che nel secondo tempo abbiamo perso Miranchuk perché stava sfruttando bene gli spazi. Abbiamo dovuto arrangiarci. Per fare di più dovevamo avere più alternative in attacco ma sono molto felice”. Atalanta Lazio GasperiniSuccessivamente, tanti complimenti al giovane Scalvini, alla prima da titolare e autore di un’ottima prova: “Non volevo snaturare tutta la squadra. Ho adattato lui ... Leggi su rompipallone (Di domenica 23 gennaio 2022) L’Atalanta torna da Roma, dopo tutti i problemi legati al Covid e agli infortuni, con un pareggio che sa di vittoria. A fine gara, Gian Pierosi è ritenuto soddisfatto del match e, nonostante i numerosi assenti, aspirava a qualcosa di più grande: “di più ma per me è difficile non essere contento. Tanti giocatori erano fuori ruolo, peccato che nel secondo tempo abbiamo perso Miranchuk perché stava sfruttando bene gli spazi. Abbiamo dovuto arrangiarci. Perdi più dovevamo avere più alternative in attacco ma sono molto felice”. Atalanta LazioSuccessivamente, tanti complimenti al giovane Scalvini, alla prima da titolare e autore di un’ottima prova: “Non volevo snaturare tutta la squadra. Ho adattato lui ...

