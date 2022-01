Dzeko: «Inzaghi capisce di calcio. San Siro è un disastro» (Di sabato 22 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko ha parlato a DAZN subito dopo Inter-Venezia. Le sue parole: «Non esistono partite, anche oggi l’ abbiamo visto contro il Venezia che si è chiuso. Arriviamo da 120 minuti, da una partita tosta di Bergamo, l’importante era vincere, anche se soffrendo. Dedica rabbiosa? No, l’esultanza è per il gol al 90’. Mancavano i miei gol, ma se la squadra vince è importante. Inzaghi capisce di calcio, sa che un attaccante può risolverla all’ultimo, come è successo oggi. La sosta viene al momento giusto, siamo stanchi, speriamo che il campo migliori, è un disastro. Oggi erano tutti dietro, con il campo così la palla si ferma» L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante bosniaco Edinha parlato a DAZN subito dopo Inter-Venezia. Le sue parole: «Non esistono partite, anche oggi l’ abbiamo visto contro il Venezia che si è chiuso. Arriviamo da 120 minuti, da una partita tosta di Bergamo, l’importante era vincere, anche se soffrendo. Dedica rabbiosa? No, l’esultanza è per il gol al 90’. Mancavano i miei gol, ma se la squadra vince è importante.di, sa che un attaccante può risolverla all’ultimo, come è successo oggi. La sosta viene al momento giusto, siamo stanchi, speriamo che il campo migliori, è un. Oggi erano tutti dietro, con il campo così la palla si ferma» L'articolo proviene daNews 24.

Advertising

CB_Ignoranza : - Inter 2-1 Juventus, gol di Sanchez al 120’ - Inter 3-2 Empoli, gol di Ranocchia al 91’ - Inter 2-1 Venezia, gol d… - Jefe100 : RT @marifcinter: #Dzeko: 'Inzaghi non mi ha tolto? Capisce di calcio il mister, sa che posso segnare anche alla fine. Non rimpiango nulla,… - Bubu_Inter : RT @marifcinter: #Dzeko: 'Inzaghi non mi ha tolto? Capisce di calcio il mister, sa che posso segnare anche alla fine. Non rimpiango nulla,… - marcaleni : 'Dgieco a jocatto male!' Succede agli attaccanti se la squadra avversaria difende in 11 + l'arbitro. Bravo… - ferraiolia : RT @marifcinter: #Dzeko: 'Inzaghi non mi ha tolto? Capisce di calcio il mister, sa che posso segnare anche alla fine. Non rimpiango nulla,… -