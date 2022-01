Asia Usb su via Nuzzolo: “Bene il finanziamento, ora si punti su altre aree” (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUna buona notizia per i cittadini di via Nuzzolo, che si un buon viatico per allargare i progetti di riqualificazione in altre zone. E’ il monito di Pasquale Basile dell’Asia Usb di Benevento, in una nota che riportiamo di seguito: “Il progetto di riqualificazione del complesso abitativo di Via Nuzzolo e la creazione di spazi di socializzazione va riconosciuto senza dubbio come un’azione meritoria che guarda alle esigenze di un quartiere della città che vive in condizioni di abbandono da diversi anni.La nostra organizzazione sindacale denuncia e rappresenta da sempre le problematiche vissute dai cittadini di Via Nuzzolo e le condizioni fatiscenti degli stabili.L’ottenimento del finanziamento di dieci milioni di euro per rigenerare e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUna buona notizia per i cittadini di via, che si un buon viatico per allargare i progetti di riqualificazione inzone. E’ il monito di Pasquale Basile dell’Usb divento, in una nota che riportiamo di seguito: “Il progetto di riqualificazione del complesso abitativo di Viae la creazione di spazi di socializzazione va riconosciuto senza dubbio come un’azione meritoria che guarda alle esigenze di un quartiere della città che vive in condizioni di abbandono da diversi anni.La nostra organizzazione sindacale denuncia e rappresenta da sempre le problematiche vissute dai cittadini di Viae le condizioni fatiscenti degli stabili.L’ottenimento deldi dieci milioni di euro per rigenerare e ...

