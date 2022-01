Zara Rutherford gira il mondo in ultraleggero: a 19 anni è la donna più giovane a farlo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Zara Rutherford viene da una famiglia di aviatori e sogna di diventare astronauta: ecco il suo record. Zara Rutherford ha percorso 51 mila km e sorvolato 52 paesi. Giro del mondo in solitaria su un aereo ultraleggero, si tratta di un’impresa epica che ha come protagonista Zara Rutherford. La ragazza ha 19 anni e risulta la più giovane pilota donna ad aver fatto ciò. Le sue prime parole una volta atterrata? “Non lo rifarei”. Tornata all’aeroporto di Kortrijk-Wevelgem, in Belgio, dopo aver percorso 51 mila km sopra 52 Paesi, ha pronunciato queste parole, un concentrato di felicità e decisione. L’aereo ultraleggero è stato progettato apposta per la sua avventura. Quindi per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022)viene da una famiglia di aviatori e sogna di diventare astronauta: ecco il suo record.ha percorso 51 mila km e sorvolato 52 paesi. Giro delin solitaria su un aereo, si tratta di un’impresa epica che ha come protagonista. La ragazza ha 19e risulta la piùpilotaad aver fatto ciò. Le sue prime parole una volta atterrata? “Non lo rifarei”. Tornata all’aeroporto di Kortrijk-Wevelgem, in Belgio, dopo aver percorso 51 mila km sopra 52 Paesi, ha pronunciato queste parole, un concentrato di felicità e decisione. L’aereoè stato progettato apposta per la sua avventura. Quindi per ...

