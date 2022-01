Ultim’ora Sky: un azzurro ad un passo dalla nuova squadra (Di venerdì 21 gennaio 2022) Michael Folorunsho, centrocampista classe ’98 del Napoli, attualmente in prestito al Pordenone è ambito da molti club di Serie B. In particolare, come riportato da Sky Sport, attualmente i due club più interessati sono il Pisa e la Reggina; si tratterebbe sempre di un prestito, il calciatore è ancora di proprietà del Napoli. Michael Folorunsho, centrocampistaL’interessamento della squadra toscana è molto forte ma non riesce a chiudere la trattiva e dunque, la Reggina è pronta a soffiare il calciatore alla capolista del campionato di B. Inoltre, Folorunsho ha già vestito la maglia granata nella stagione 2020/21 e dunque si tratterebbe di un ritorno per lui in terra calabrese. Le prossime ore saranno decisive per capire meglio il futuro del calciatore di proprietà del Napoli. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Michael Folorunsho, centrocampista classe ’98 del Napoli, attualmente in prestito al Pordenone è ambito da molti club di Serie B. In particolare, come riportato da Sky Sport, attualmente i due club più interessati sono il Pisa e la Reggina; si tratterebbe sempre di un prestito, il calciatore è ancora di proprietà del Napoli. Michael Folorunsho, centrocampistaL’interessamento dellatoscana è molto forte ma non riesce a chiudere la trattiva e dunque, la Reggina è pronta a soffiare il calciatore alla capolista del campionato di B. Inoltre, Folorunsho ha già vestito la maglia granata nella stagione 2020/21 e dunque si tratterebbe di un ritorno per lui in terra calabrese. Le prossime ore saranno decisive per capire meglio il futuro del calciatore di proprietà del Napoli.

