Terrore a Torre del Lago | il vigile del fuoco ferito | «Il proiettile mi ha colpito appena sopra il cuore»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Marco Aurelio Filippi descrive il dolore al petto, il sangue, la paura provata: «All’inizio non ero preoccupato: ero già stato da lui. Si era già chiuso in casa»

Advertising

iltirreno : ?? Spari a Torre del Lago, il racconto del vigile del fuoco ferito ?? di Luigi Spinosi - reteversilia : La pistola fa fuoco, la gente va in strada: alla fine l'irruzione. Il racconto del terrore a #torredellago -

Ultime Notizie dalla rete : Terrore Torre

DEL LAGO - Oggi sta meglio Marco Aurelio Filippi, il vigile del fuoco originario di Massarosa che mercoledì pomeriggio adel Lago ha vissuto minuti di veroquando all'improvviso Gian Luigi Ragoni ha iniziato a sparare dalla porta della sua abitazione.Momenti diin via Illica, adel Lago, in provincia di Lucca. Qui, a pochi passi da una scuola dell'infanzia, un uomo armato ha sparato a un vigile del fuoco barricandosi poi in casa. Gianluigi R., ...Oggi sta meglio Marco Aurelio Filippi, il vigile del fuoco originario di Massarosa che mercoledì pomeriggio a Torre del Lago ha vissuto minuti di vero terrore quando all’improvviso Gian Luigi Ragoni h ...Marco Aurelio Filippi descrive il dolore al petto, il sangue, la paura provata: «All’inizio non ero preoccupato: ero già stato da lui. Si era già chiuso in casa» ...