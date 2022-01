Tensione al carcere di Avellino, incendiati materassi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – materassi dati alle fiamme da detenuti di una sezione del carcere di Avellino per protestare contro le presunte inadeguate condizioni di sicurezza sanitaria. Ne dà notizia Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa, il sindacato della polizia penitenziaria. La Tensione è esplosa nella serata di ieri in seguito al mancato trasferimento di un detenuto risultato positivo al Covid-19 nella sezione destinata ai contagiati dal virus: il recluso sarebbe stato lasciato, secondo la fonte sindacale, all’interno del reparto che ospita complessivamente 34 detenuti. La protesta è ripresa stamattina: i detenuti della sezione chiedono di avere le celle aperte anche fuori dagli orari stabiliti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodati alle fiamme da detenuti di una sezione deldiper protestare contro le presunte inadeguate condizioni di sicurezza sanitaria. Ne dà notizia Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa, il sindacato della polizia penitenziaria. Laè esplosa nella serata di ieri in seguito al mancato trasferimento di un detenuto risultato positivo al Covid-19 nella sezione destinata ai contagiati dal virus: il recluso sarebbe stato lasciato, secondo la fonte sindacale, all’interno del reparto che ospita complessivamente 34 detenuti. La protesta è ripresa stamattina: i detenuti della sezione chiedono di avere le celle aperte anche fuori dagli orari stabiliti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Tensione al carcere di #Avellino, incendiati materassi ** - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Ancora tensione nel carcere di Prato, agente colpito con uno sgabello' - NotiziediPrato : Ancora tensione nel carcere di Prato, agente colpito con uno sgabello - pastom : RT @ispionline: Tensione attorno all’#Ucraina dove l’ex presidente #Poroshenko ha fatto ritorno a #Kiev, per presenziare in tribunale. Risc… - akhetaton11 : RT @ispionline: Tensione attorno all’#Ucraina dove l’ex presidente #Poroshenko ha fatto ritorno a #Kiev, per presenziare in tribunale. Risc… -