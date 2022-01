Stasera a Striscia La Notizia, Pinuccio sulla chiusura dei tg notturni regionali Rai (Di venerdì 21 gennaio 2022) Stasera a Striscia La Notizia nello spazio dedicato a Rai Scoglio 24, il servizio di Pinuccio è dedicato alla chiusura dei tg notturni regionali Rai. Il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 20:35. Striscia La Notizia nello spazio Rai Scoglio il servizio di Pinuccio sulla chiusura dei tg notturni “La nostra talpa è Fuortes”, ammette Pinuccio nel servizio completo questa sera a Striscia. Della decisione dell’ad Rai Carlo Fuortes di chiudere le edizioni notturne dei Tg regionali si è parlato nella Commissione di Vigilanza Rai durante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022)Lanello spazio dedicato a Rai Scoglio 24, il servizio diè dedicato alladei tgRai. Il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 20:35.Lanello spazio Rai Scoglio il servizio didei tg“La nostra talpa è Fuortes”, ammettenel servizio completo questa sera a. Della decisione dell’ad Rai Carlo Fuortes di chiudere le edizioni notturne dei Tgsi è parlato nella Commissione di Vigilanza Rai durante ...

