“Sono costretto a intervenire!”: pandemonio in diretta, Paolo Del Debbio non riesce a moderare i toni [VIDEO] (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio costretto a fronteggiare una situazione molto spinosa: varcati i limiti del politically correct. Paolo Del Debbio (fonte instagram)Anche nella puntata di ieri sera di “Dritto e Rovescio” è stato riservato ampio spazio, come di consuetudine, alla situazione pandemica e socio-economica nel Paese. L’emergenza sanitaria sta ormai valicando i confini puramente scientifici, impregnando ogni aspetto della quotidianità dei cittadini. Dopo l’ultima conferenza stampa del 5 gennaio scorso, in cui il Premier Mario Draghi ha introdotto nuove e stringenti restrizioni, ondate di sentimenti contrastanti hanno attraversato l’intera penisola. Il provvedimento più discusso verte attorno all’obbligo vaccinale per la fascia degli over-50, pena la sospensione dalle mansioni lavorative. ... Leggi su specialmag (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Dritto e Rovescio”,Dela fronteggiare una situazione molto spinosa: varcati i limiti del politically correct.Del(fonte instagram)Anche nella puntata di ieri sera di “Dritto e Rovescio” è stato riservato ampio spazio, come di consuetudine, alla situazione pandemica e socio-economica nel Paese. L’emergenza sanitaria sta ormai valicando i confini puramente scientifici, impregnando ogni aspetto della quotidianità dei cittadini. Dopo l’ultima conferenza stampa del 5 gennaio scorso, in cui il Premier Mario Draghi ha introdotto nuove e stringenti restrizioni, ondate di sentimenti contrastanti hanno attraversato l’intera penisola. Il provvedimento più discusso verte attorno all’obbligo vaccinale per la fascia degli over-50, pena la sospensione dalle mansioni lavorative. ...

Advertising

GuidoDeMartini : ????SI MOLTIPLICANO I SEGNALI DEL CROLLO IMMINENTE del castello di menzogne tenuto in piedi dai media mainstream. È… - CorInnovazione : Sapevate che il 47% degli acquisti online viene restituito? Le politiche di reso degli #ecommerce sono cruciali: l’… - CollarTurned_Up : non ci sono hazem emam lo zico delle piramidi e winston cerci henry di valmontone quindi mio malgrado sarò costrett… - VincenzaSMF : RT @dottorbarbieri: LE ULTERIORI LIMITAZIONI VIA #GREENPASS ENTRANO IN VIGORE TRA 10 MINUTI. Sono, salvo quelle che trovate sotto (dal 1/2… - AndreaUsvi : @camiziani @AlbertoLetizia2 @GiusiLaGina @Frank196018 Beh, con la logica e il ragionamento non li convinci, quindi.… -