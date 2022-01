Schiaffi e spintoni in piazza a Vibo Valentia, dieci denunce (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono stati denunciati dalla Squadra mobile della Questura di Vibo Valentia presunti autori dei due gravi episodi di violenza a base di Schiaffi e spintoni avvenuti lo scorso 25 novembre, nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono stati denunciati dalla Squadra mobile della Questura dipresunti autori dei due gravi episodi di violenza a base diavvenuti lo scorso 25 novembre, nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Schiaffi spintoni Schiaffi e spintoni in piazza a Vibo Valentia, dieci denunce Sono stati denunciati dalla Squadra mobile della Questura di Vibo Valentia presunti autori dei due gravi episodi di violenza a base di schiaffi e spintoni avvenuti lo scorso 25 novembre, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in piazza Municipio, nel centro della città: si tratta di nove minori e di un ...

Inter news: il pessimo gesto di Bonucci contro un dirigente nerazzurro A bordo campo volano schiaffi e spintoni, con il dirigente dell'Inter che cerca di sottrarsi mentre la furia del difensore della Juve aumenta. Il motivo? Probabilmente l'esultanza per il gol di ...

Schiaffi e spintoni in piazza a Vibo Valentia, dieci denunce - Cronaca ANSA Nuova Europa SCHIAFFI E SPINTONI IN PIAZZA A VIBO VALENTIA, DIECI DENUNCE NOVE MINORI E UN MAGGIORENNE.DUE EPISODI AVVENUTI IL 25 NOVEMBRE Sono stati denunciati dalla Squadra mobile della Questura di Vibo Valentia presunti autori dei due gravi episodi di violenza a base di schiaffi e spintoni avvenuti lo scorso 25 novembre, nella ...

Schiaffi e spintoni in piazza, denunciati 9 minori e un maggiorenne Alcune ragazze, tutte minorenni, dopo un'accesa discussione hanno iniziato a picchiarsi violentemente tanto che una di loro è stata trasportata in ospedale ...

