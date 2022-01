Roma: «Mi ha massacrato di botte e violentata», entra nel Bar per chiedere aiuto, il compagno tenta di portarla via (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una storia terribile quella che arriva da Roma quest’oggi anche sei i fatti risalgono al dicembre scorso. Protagonista una donna picchiata violentemente e abusata dal compagno che dopo essere riuscita a sfuggirgli si era rifugiata in un bar chiedendo disperatamente aiuto. L’uomo, sentendosi in pericolo e temendo l’arresto, si era dato alla fuga cercando infine di espatriare. Ma gli è andata male dato che è stato rintracciato e arrestato. Picchiata e abusata dal compagno a Roma: i fatti La mattina del 13 dicembre 2021, in un bar di via Nomentana, la donna, cittadina marocchina di 33 anni – visibilmente sotto shock e con delle vistose ferite al corpo e al volto – aveva chiesto disperatamente aiuto ai presenti raccontando di essere stata violentemente picchiata e abusata dal suo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una storia terribile quella che arriva daquest’oggi anche sei i fatti risalgono al dicembre scorso. Protagonista una donna picchiata violentemente e abusata dalche dopo essere riuscita a sfuggirgli si era rifugiata in un bar chiedendo disperatamente. L’uomo, sentendosi in pericolo e temendo l’arresto, si era dato alla fuga cercando infine di espatriare. Ma gli è andata male dato che è stato rintracciato e arrestato. Picchiata e abusata dal: i fatti La mattina del 13 dicembre 2021, in un bar di via Nomentana, la donna, cittadina marocchina di 33 anni – visibilmente sotto shock e con delle vistose ferite al corpo e al volto – aveva chiesto disperatamenteai presenti raccontando di essere stata violentemente picchiata e abusata dal suo ...

