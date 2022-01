Quarantena Covid, cosa è cambiato per i lavoratori? Quando è pagata (e quando no) (Di venerdì 21 gennaio 2022) A chi è a casa in buona salute dopo un contatto stretto, in attesa di vedere se svilupperà il virus, al momento non è garantita la malattia. Le soluzioni? Ferie e permessi non retribuiti. Oppure smart working dove possibile Leggi su corriere (Di venerdì 21 gennaio 2022) A chi è a casa in buona salute dopo un contatto stretto, in attesa di vedere se svilupperà il virus, al momento non è garantita la malattia. Le soluzioni? Ferie e permessi non retribuiti. Oppure smart working dove possibile

Advertising

repubblica : Covid, Regno Unito: dopo le mascherine, Johnson rimuoverà anche quarantena e auto-isolamento: 'Lo tratteremo come u… - petergomezblog : Covid, in Lombardia boom di classi a casa: 67.433 alunni in quarantena. “Trend di casi in aumento, raddoppiati nell… - NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - lorenzhaus : RT @eziomauro: Covid, Regno Unito: dopo le mascherine, Johnson rimuoverà anche quarantena e auto-isolamento: 'Lo tratteremo come un'influen… - bx1ale_cia : @lindesireeone mai preso il covid fin dall'inizio della pandemia, sono praticamente vergine. Circondato da positivi… -