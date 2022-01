Polpette di merluzzo: hai merluzzo surgelato? Cucinalo così! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Spesso abbiamo nel frigorifero alimenti e non utilizziamo per diverso tempo. se per caso avete nel vostro congelatore del merluzzo e non sapete come utilizzarlo vi suggeriamo oggi una ricetta davvero buonissima. Si tratta delle bombette di mare realizzate proprio con questo pesce molto ricercato sulle tavole della cucina italiana. Il merluzzo è senza dubbio un pesce molto gustoso e facile da trovare. E un pesce che si trova nell’Oceano Atlantico in molti casi arriva a raggiungere addirittura il metro di lunghezza. La sua vita si aggira circa intorno ai 25 anni. Vediamo ora i dettagli per la preparazione di questa ricetta. Ingredienti – 4 filetti di merluzzo surgelato – succo di limone (1 limone) – q.b olio – q.b prezzemolo – q.b sale – q.b pepe Procedimento per la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 21 gennaio 2022) Spesso abbiamo nel frigorifero alimenti e non utilizziamo per diverso tempo. se per caso avete nel vostro congelatore dele non sapete come utilizzarlo vi suggeriamo oggi una ricetta davvero buonissima. Si tratta delle bombette di mare realizzate proprio con questo pesce molto ricercato sulle tavole della cucina italiana. Ilè senza dubbio un pesce molto gustoso e facile da trovare. E un pesce che si trova nell’Oceano Atlantico in molti casi arriva a raggiungere addirittura il metro di lunghezza. La sua vita si aggira circa intorno ai 25 anni. Vediamo ora i dettagli per la preparazione di questa ricetta. Ingredienti – 4 filetti di– succo di limone (1 limone) – q.b olio – q.b prezzemolo – q.b sale – q.b pepe Procedimento per la ...

