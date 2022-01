Piedi per terra e sguardo al futuro. Il documento di Cittadinanzattiva e Novartis (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il cuore dell’oncologia è l’attenzione a tante persone colpite da un evento che cambia la vita, rende difficili le azioni più semplici e trasforma ogni gesto quotidiano in un traguardo. Due anni di pandemia hanno esasperato criticità e sfide, ponendo a dura prova la tenuta dell’oncologia italiana e segnalando la necessità di un cambiamento e di una ripresa coraggiosa e costante. La battuta d’arresto di esami e visite specialistiche per la paura del contagio – ha scritto Walter Ricciardi – la riduzione degli screening e dell’esecuzione degli interventi chirurgici, il rallentamento dei trattamenti radioterapici, delle terapie palliative, dei supporti psicologici e dei follow-up, così come le sospensioni nell’ambito della ricerca, sin dalle prime fasi della pandemia, hanno creato le premesse per un’incidenza maggiore di tumori nei prossimi anni. Si stima che solo nel 2020 siano stati 19,3 ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il cuore dell’oncologia è l’attenzione a tante persone colpite da un evento che cambia la vita, rende difficili le azioni più semplici e trasforma ogni gesto quotidiano in un traguardo. Due anni di pandemia hanno esasperato criticità e sfide, ponendo a dura prova la tenuta dell’oncologia italiana e segnalando la necessità di un cambiamento e di una ripresa coraggiosa e costante. La battuta d’arresto di esami e visite specialistiche per la paura del contagio – ha scritto Walter Ricciardi – la riduzione degli screening e dell’esecuzione degli interventi chirurgici, il rallentamento dei trattamenti radioterapici, delle terapie palliative, dei supporti psicologici e dei follow-up, così come le sospensioni nell’ambito della ricerca, sin dalle prime fasi della pandemia, hanno creato le premesse per un’incidenza maggiore di tumori nei prossimi anni. Si stima che solo nel 2020 siano stati 19,3 ...

