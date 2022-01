Pallamano Benevento | colpo Ballerini | “Che gioia debuttare”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti E’ tempo di tornare in campo per la. I sanniti domani (sabato) alle ore 18.30 ospiteranno laGirgenti presso la Palestra Palumbo di Salerno, e lo faranno con un’arma in più su cui contare. La sfida coinciderà infatti con il debutto di Diego, terzino italo-argentino che può finalmente vestire la maglia giallorossa dopo settimane di attesa. “Sono molto felice, quello del debutto è un momento che ho sognato a lungo nei mesi scorsi, in attesa della cittadinanza italiana e del conseguente tesseramento – dice –. Posso finalmente dare una mano ai miei compagni, ho seguito tutte le loro partite e ho sofferto tanto da spettatore. Sono talmente contento che quasi non ci credo”.è da tempo parte integrante del gruppo giallorosso, ...