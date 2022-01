Nuovo Dpcm: la pensione si può ritirare solo con il green pass (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non sarà possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non si ha il green pass. E' quanto prevede il Dpcm firmato dal premier Mario Draghi che definisce l'elenco delle attività ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non sarà possibile andare in un ufficio postale alase non si ha il. E' quanto prevede ilfirmato dal premier Mario Draghi che definisce l'elenco delle attività ...

