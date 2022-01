Mercato – La Sampdoria insiste con l’Inter per Stefano Sensi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sampdoria in pressing sull’Inter per Stefano Sensi Il gol qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia e l’infortunio di Correa hanno portato l’Inter a riflettere sulla cessione di Stefano Sensi alla Sampdoria. L’affare con i blucerchiati era praticamente fatto, ma gli eventi di mercoledì sera rischiano di cambiare tutti gli scenari. Ecco il punto della situazione fatto da Fabrizio Romano, noto esperto di Mercato. “Sensi? Può cambiare tutto in un attimo a gennaio e così è stato. L’infortunio di Correa ha fermato tutto, più che il gol in Coppa Italia. C’è la possibilità che Sensi ora resti all’Inter. Lui vorrebbe rimanere in nerazzurro, questo va chiarito, non sta ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022)in pressing sulperIl gol qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia e l’infortunio di Correa hanno portatoa riflettere sulla cessione dialla. L’affare con i blucerchiati era praticamente fatto, ma gli eventi di mercoledì sera rischiano di cambiare tutti gli scenari. Ecco il punto della situazione fatto da Fabrizio Romano, noto esperto di. “? Può cambiare tutto in un attimo a gennaio e così è stato. L’infortunio di Correa ha fermato tutto, più che il gol in Coppa Italia. C’è la possibilità cheora resti al. Lui vorrebbe rimanere in nerazzurro, questo va chiarito, non sta ...

